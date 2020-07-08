الصحة تنشر فوائد "المانجو": تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ‏المانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة.

وأضافت في منشور توعوي اليوم الأربعاء، أن المانجو ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم.

وأوضحت الوزارة أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.