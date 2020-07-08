- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن المانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة.
وأضافت في منشور توعوي اليوم الأربعاء، أن المانجو ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم.
وأوضحت الوزارة أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنشر فوائد "المانجو": تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.