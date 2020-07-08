أمن المنافذ يضبط 1000 قضية مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– سجائر- عقاقير طبية– مستحضرات تجميل – معدات لحام – قطع غيار لوادر ومعدات حفر) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيهما قرابة مليونين جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 15 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء كمامة، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما ضبطت الحملات، 1012 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.