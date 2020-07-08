بالصور.. الأعضاء الجدد بمجلس الدولة ينتهون من تأدية اليمين القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليمين القانونية، لليوم الثالث والأخير، من دفعة 2014 و 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233 ، 238 لسنة 2020 ، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها.

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ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وتمني رئيس المجلس لهم دوام الرفعة لتحقيق أهدافها في المرحلة الفاصلة التي يمر بها الوطن، لتتغلب مصر على تحدياتها وتتبوأ مكانتها العالية التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المجلس قد حدد ضوابط أداء اليمين ، وكذا ما يتعلق بمواعيد الحضور وكان أداء اليمين بالزي الرسمي للحضور، وتقديم المستندات اللازمة وكل ذلك مع ضرورة مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.