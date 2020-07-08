لإزالة أحد الكباري.. مرور الجيزة يجري تحويلات مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء تحويلات مرورية للقادم من طريق المنصورية من ( شارع الهرم – شارع فيصل ) ويرغب بالسير إتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي أو مطلع الطريق الدائري (القوس الغربى) وذلك بالسير إتجاه تقاطع طريق المنصورية مع مدخل ميدان الرماية ثم الدخول يساراً اتجاه ميدان الرماية ثم الدخول يميناً من الحارة البطيئة بعد فتحها لحركة المركبات إتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومطلع الطريق الدائرى (القوس الغربي) وتم فصل الحركة المرورية بفواصل خرسانية لتصبح إتجاهين بتلك المنطقة. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل. يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية بالجيزة (ميدان الرماية – طريق المنصورية).

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