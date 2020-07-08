محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت مباحث الأموال العامة" القبض على صاحب محل هواتف بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام صاحب محل بيع هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد، وبحوزته (295000 جنيه مصري- 4500 دولار أمريكي- 60 دينار أردني- هاتف محمول يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطه الإجرامي وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون). بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته 34 ألف عملة مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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