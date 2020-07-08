شرطة التموين تضبط 1300 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1500طن "لحوم مُجمدة ") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية (في حالة سيولة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما ضبطت الحملات، مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 4300 طن أرز أبيض ) معبأة داخل عبوات بها نقص في الأوزان بمقدار 100 جرام في الكيلو الواحد، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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