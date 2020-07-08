أخبار مصر | قرار جديد من رئيس جامعة الأزهر.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من رئيس جامعة الأزهر.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر - وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء - قرارًا جديدًا بشأن المدن الجامعية.

وأعلن "المحرصاوي"، عن تكليف اللواء أيمن أحمد الدرديرى عبد القادر، مدير عام الأمن في الجامعة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدرجة ( وكيل وزارة )، وذلك إلى جانب عمله.

كان "الدرديري" التحق بكلية الشرطة وتخرج منها عام 1984، ثم شغل العديد من المناصب في مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، والتى تضمنت العمل في الأمن المركزى، ثم الحراسات الخاصة، ثم التحق بالعمل في الحرس الجامعى بجامعة الأزهر، وظل بها عدة سنوات، وأصبح بعد ذلك مأمورًا لقسم شرطة قصر النيل.

وبعد ذلك تمت ترقيته لرتبة لواء، وأصبح مساعدًا لمدير أمن القاهرة، وبعد ذلك عاد إلى جامعة الأزهر ليصبح مديرا عاما للأمن الإدارى بالجامعة في شهر أغسطس عام 2018 وحتى الآن.