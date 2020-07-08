أخبار مصر | برلماني: 22 منطقة داخل القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: 22 منطقة داخل القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن موعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر.

وقال النائب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وكان بها مشروعات صرف صحي متوقفة منذ زمن، تغيرت الحكومات على مدى عشرات السنوات، وكل حكومة تتولى زمام الأمور، تكون أولى تصريحاتها، وضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات، ثم تذهب الحكومة وتذهب معها خططها وتصريحاتها، وتزداد أزمة الصرف الصحي تفاقمًا، والمواطنين معاناةً.

وأوضح أن هناك أكثر من 22 منطقة داخل محافظة القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحى، وتم إدراج بعضهم في خطة التنفيذ، وتم توفير الاعتماد المالي اللازم لها، وعندما نسأل عن سبب التأخير، نجد كل وزارة تلقي اللوم على الوزارات الأخرى حول تأخر توفير الاعتماد المالي اللازم، فضلًا عن تقاعس الشركات المعنية بالتنفيذ وتماطلها.