أخبار مصر | سقوط أمطار وارتفاع في الرطوبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط أمطار وارتفاع في الرطوبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل طقس اليوم، حيث تشهد البلاد استقرارا نسبيًا في درجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة في بيان، أن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، لذلك ترتفع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي.

وأوضحت أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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ولفتت الهيئة، الي المواطنيت بضرورة زيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.