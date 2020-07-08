أخبار مصر | برلماني: التصالح في مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للخزانة العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التصالح في مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للخزانة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي من تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء وذلك في أثناء اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعلن "مسعود" في بيان، اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي، مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح سيتم إزالة مخالفته على الفور، مناشدًا جميع المواطنين الذين لديهم عقارات مخالفة بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية خاصة أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

وأكد عضو إسكان النواب، أنه كان أول نائب بالبرلمان يطالب بالتصالح في مخالفات البناء بشرط ان تكون هناك سلامة هندسية وإنشائية في العقارات المخالفة، مشيرا إلي أن التصالح في مخالفات البناء يحقق ايرادات كبيرة جدا لصالح الخزانة العامة للدولة.

الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح بمخالفات البناء للمتقدمين من 15 يوليو الجارى

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وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس،اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

تجدر الاشارة إلى انه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى وأما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.

إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

