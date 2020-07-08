أخبار مصر | 12 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ3 عمال ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 12 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ3 عمال ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، تعيين عدد من شباب الخارجيين في إحدى شركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة ببورسعيد 202 شاب منهم شاباً من ذوى الهمم، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 414 شاباَ.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 3000 جنيه منحة زواج عامل غير منتظم من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة، و4000 جنيه منحة مولود لعاملين آخرين، فضلا عن 5000 جنيه رعاية صحية لعمل عملية جراحية لعامل آخر.

وأشار مدير المديرية السيد السنجابي، أن المديرية قامت خلال يونيو الماضى بمتابعة 298 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على مراعاة البعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

كما تم استخراج 5 ترخيص عمل للأجانب يعملون في نطاق المحافظة وجنسياتهم 3 أمريكى، و2 أوكراني ، للعمل في مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات.

وأضاف السنجابى أنه تم عقد اتفاق بين شركة سى - آر - إس و317 عاملا يعملون بها وفقاً للطلب المقدم من الشركة لتخفيض عدد العمالة لديها في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقد اتفاق آخر بين شركة لورنز سناك ورد إيجيبت و47 عامل لديها بحضور مسئولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقاً للطلب المقدم من الشركة.

بموجب الاتفاق يحصل كل عامل على مكافأة تعادل شهرين كاملين عن كل عام من الأجر الشامل ، وشهرين بدل أخطار ، وشهر تعويض تداعيات فيروس كورونا المستجد من الشركة الثانية ، بالاضافة إلى نصيب العامل من الأرباح ، وشهر شامل عن الخمس سنوات الأولى، وشهر ونصف الشهر عن كل عام من الأعوام الأخرى من الشركة الأولى . Advertisements وزير القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه لـ 288 ألف عامل أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ يصرف حاليا إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 331 مليون و652 ألف جنيه ، لنحو 288 ألفا و737 عاملا يعملون فى 2898 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأوضح وزير القوي العاملة ، أن إجمالى أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات القطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الآن 3356 بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى قطاع عام وخاص بعد استكمال الصرف يتبقى 458منشأة جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 196 مليونا 373 ألف 791 جنيها ، لـ 189 ألفا و313 عاملا يعملون في 2700 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 36 مليونا و 576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.