أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه لـ 288 ألف عامل متضرر من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه لـ 288 ألف عامل متضرر من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة، الإعانات للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ببعض القطاعات.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ يصرف حاليا إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخري، والتى تصل إلى 331 مليون و652 ألف جنيه، لنحو 288 ألفا و737 عاملا يعملون فى 2898 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة. Advertisements

وأوضح وزير القوي العاملة، أن إجمالى أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات القطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الآن 3356 بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى قطاع عام وخاص بعد استكمال الصرف يتبقى 458منشأة جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 196 مليونا 373 ألف 791 جنيها ، لـ 189 ألفا و313 عاملا يعملون في 2700 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 36 مليونا و 576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.