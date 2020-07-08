أخبار مصر | لعشاق السفر.. 25% تخفيضًا على رحلات مصر للطيران إلى أبو ظبي والشارقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لعشاق السفر.. 25% تخفيضًا على رحلات مصر للطيران إلى أبو ظبي والشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 25 % على رحلاتها من القاهرة إلى دبي لشراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 30 سبتمبر 2020، كما تطرح تخفيض 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس 2020.

ويأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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