أخبار مصر | غلق مطلع الطريق الدائري باتجاه الوراق لمدة 5 أيام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق مطلع الطريق الدائري باتجاه الوراق لمدة 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق مطلع الطريق الدائري بتقاطعه مع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة ٥ أيام على مدار اليوم، وذلك لتنفيذ صيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا بنها الحر.

وأضافت المحافظة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الشركة المنفذة ستبدأ في اعمال الكشط ووضع الطبقة الاسفلتية على الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق مما يستلزم غلق المطلع، إلى الأحد المقبل.

وذكرت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بعمل تحويلات مرورية وتشمل السيارات القادمة من محور أحمد عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري للتوجه لمناطق الوراق، السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي الى اعلى محور 26 يوليو ثم النزول باتجاه محور 26 يوليو عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو المتجه إلى ميدان لبنان ثم الصعود مرة أخرى عن طريق مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق.

وأشارت المحافظة، إلى أنه يفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الدائري مناطق الوراق، أن يسلك محور 26 يوليو عن طريق ميدان لبنان.

وتابعت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المروريه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.

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1057 إصابة جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى الأمس.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 67 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكانت كشفت الوزارة، أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشده المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.