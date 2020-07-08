أخبار مصر | إنجاز جديد لجامعة القاهرة بتصنيف شنغهاي الصيني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجاز جديد لجامعة القاهرة بتصنيف شنغهاي الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت هذا العام مكانة متميزة بالتصنيف الصيني "شنغهاي للتخصصات" لأفضل تخصصات جامعات العالم لعام 2020، حيث وضعها التصنيف ضمن 1،5% من الجامعات العالمية الراقية.

وتصدرت "القاهرة"، الجامعات والمؤسسات المصرية بالتصنيف بالتواجد في مراكز متقدمة علي مستوي التخصصات العلمية، حيث صنف "شنغهاي" التخصصات إلي 5 قطاعات رئيسية منبثق منها 54 تخصصا فرعيا، وحققت جامعة القاهرة التواجد في الخمس قطاعات الرئيسية والظهور في 14 تخصصا فرعيا مجتمعا، متصدرة بذلك كافة الجامعات المصرية.