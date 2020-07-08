أخبار مصر | وزير النقل يبحث سرعة البدء في تنفيذ منظومة النقل الذكي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يبحث سرعة البدء في تنفيذ منظومة النقل الذكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، في اجتماع موسع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق، آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its.

ووفقا لبيان صحفي، تم خلال الاجتماع استعراض خطط البدء في المشروع والطرق التي تشملها المرحلة الأولى للتنفيذ وهي طرق "القاهرة السويس، القاهرة الاسماعيلية بورسعيد، الدائري الاقليمي، القطامية العين السخنة، شبرا بنها الحر، القاهرة الإسكندرية الصحراوي" والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك خاصة وان المنظومة تتمتع بإمكانية اضافة أي عدد من الطرق المستقبلية كما تم استعراض أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه.

وأكد الوزير، أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، مشيرا إلى أنّ جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا وأنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق، سترصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

كما سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة، كما سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.

يأتي ذلك الاجتماع فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والامان على الطرق.

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في سياق آخر سجلت مصر رقمًا جديدًا، في عدد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن، لتتجاوز الـ 77 حالة، بعد تسجيل 1057 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".