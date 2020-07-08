أخبار مصر | نقيب المحامين: أقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: أقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين عن عهد وميثاق جديد، مؤكدا أنه يقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم التي تراكمت في غياب العدل والشفافية.

وعاهد عطية الجميع أن هذا عهد وميثاق وأن الله على ما يقول شهيد.

هذا وكان أصدر قرارا بنقل مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة.

وهذا بعد الاطلاع على قانون المحاماة، تنقل فورًا مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة بعد جردها وكتابة كشف بها، وتبويبها لتيسير الاطلاع عليها بمكتبة النقابة العامة، بالإضافة إلي قرار تشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وأضاف: "وصلني الخطاب المنشور هنا من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يبدي فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة) لإقامة نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادي اجتماعي لصالح نقابة المحامين وفقا للضوابط المنصوص عليها، وأولها وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وثانيها السداد بالجنية المصري، ونظام لسداد، وثالثها التزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، ورابعها خصم نسبة 50 % في حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، وخامسها وجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشئون المالية والإدارية المبين بالخطاب، وأخيرا ما يجب مراعاته في صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك".

وتابع نقيب المحامين أن قرار التخصيص لايسري إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءات.

وأكد إنه بناء عليه قرر الأتي:-

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أولا: تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب:

الأستاذ مجدي سخي عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ سيد عبد الغني عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة.

ثانيا: تلتزم اللجنة بعرض ما يتم أسبوعيًا على مجلس النقابة والنقيب، حتى يكتمل المشروع في المهلة المحددة لإتمامه.

ثالثا: مطلوب من كافة الأساتذة المحامين -كل في حدود استطاعته- المساعدة في الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات.

رابعا: يصدر بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 1152020 ويعمل به من تاريخ نشره.