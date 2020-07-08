أخبار مصر | نقيب المحامين يصدر عدة قرارات حول العودة من الزوال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يصدر عدة قرارات حول العودة من الزوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، عدة قرارات أمس بالعودة من الزوال تنفيذًا للأحكام القضائية، وجارٍ متابعة تقرير تنفيذ باقي الأحكام تباعًا.

وأهاب نقيب المحامين الأساتذة أن يتنازلوا للنقابة عن شق التعويض وفاءً منهم للنقابة التي تأويهم جميعًا.

هذا وكان أصدر قرارا بنقل مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة.

وهذا بعد الاطلاع على قانون المحاماة، تنقل فورًا مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة بعد جردها وكتابة كشف بها، وتبويبها لتيسير الاطلاع عليها بمكتبة النقابة العامة، بالإضافة إلي قرار تشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وأضاف: "وصلني الخطاب المنشور هنا من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يبدي فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة) لإقامة نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادي اجتماعي لصالح نقابة المحامين وفقا للضوابط المنصوص عليها، وأولها وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وثانيها السداد بالجنية المصري، ونظام لسداد، وثالثها التزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، ورابعها خصم نسبة 50 % في حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، وخامسها وجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشئون المالية والإدارية المبين بالخطاب، وأخيرا ما يجب مراعاته في صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك". وتابع نقيب المحامين أن قرار التخصيص لا يسري إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءات.