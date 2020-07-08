مصر | لتطوير المنطقة الأثرية.. تحويلات مرورية بطريق المنصورية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لتطوير المنطقة الأثرية.. تحويلات مرورية بطريق المنصورية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء تحويلات مرورية بالجيزة لإزالة أحد الكبارى وتطوير المناطق المحيطة به، وذلك في إطار أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية ميدان الرماية، طريق المنصورية، وإزالة كوبرى وغلق شارع البرنسيسة.

وأوضحت الإدارة عن إجراء تحويلات مرورية للقادم من طريق المنصورية من شارع الهرم، وشارع فيصل ويرغب بالسير اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى أو مطلع الطريق الدائرى (القوس الغربى) وذلك بالسير اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع مدخل ميدان الرماية ثم الدخول يسارًا اتجاه ميدان الرماية ثم الدخول يمينًا من الحارة البطيئة بعد فتحها لحركة المركبات اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى ومطلع الطريق الدائرى (القوس الغربى) وتم فصل الحركة المرورية بفواصل خرسانية لتصبح إتجاهين بتلك المنطقة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.