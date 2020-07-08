مصر | عامل يقتل عمة صديقه لسرقة مصوغاتها بكفر الشيخ.. وتفاصيل صادمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عامل يقتل عمة صديقه لسرقة مصوغاتها بكفر الشيخ.. وتفاصيل صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في كشف ملابسات واقعة مقتل مُسنة وسرقة مصوغاتها وضبط الجاني، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من (مزارع، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة عمته (سن 84، ومُقيمة بذات العقار) وبها جرح بالرأس وسحجات متفرقة وسرقة مصوغاتها الذهبية "خاتم، قرط".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل، سبق اتهامه في 7 قضايا).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لوجود صلة صداقة بينه وبين ابن شقيق المجني عليها وعلمه بإقامتها بمفردها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وفي سبيل تنفيذ مخططه أعد سكين وتوجه إلى غرفتها، وحال قيامها بفتح باب الغرفة باغتها بالضرب على رأسها بمقبض السكين، فأودى بحياتها واستولى على خاتم وقرط ذهبي كانت تتحلى بهما وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.