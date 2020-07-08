مصر | ضبط مالك مكتبة لتداوله 2650 كتابا دراسيا بدون تصريح بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مالك مكتبة لتداوله 2650 كتابا دراسيا بدون تصريح بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة، لمباحث المصنفات، من ضبط 2650 كتابا دراسيا خارجى بدون تصريح داخل مكتبة بالأزبكية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة "الأزبكية" بالقاهرة" بتداول كتب خارجية حاصلة على تصريح من الجهات المعنية وبدون اسم الناشر عليها وبدون تفويض من أصحاب الحقوق، بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وتم التقابل مع عامل بالمكتبة وعثر بداخلها على عدد 2650- ألفان وستمائة وخمسون "نسخة كتاب دراسى خارجى" جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا". وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. Advertisements وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا. ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض. وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة. واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى: