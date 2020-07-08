مصر | ضبط محامي مزيف نصب على مواطن في 500 ألف جنيه بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط محامي مزيف نصب على مواطن في 500 ألف جنيه بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على ٥٠٠ ألف جنيه.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من (صاحب محل بحى السلام بمحافظة الإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال عليه والإدعاء بأنه محامى، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل أتعاب المحاماة فى إحدى القضايا الخاصة بنجله.

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه (حاصل على ليسانس حقوق، وسبق الحكم عليه فى عدد من القضايا) قام بالإدعاء بأنه يعمل بمهنة "المحاماة" – على خلاف الحقيقة– حيث أشارت التحريات إلى أن المذكور غير مقيد بنقابة المحامين وغير ممارس للمهنة، وأنه قام بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه من الشاكى نظير أتعابه لتوكيله فى أحد القضايا الخاصة بنجله، إلا أنه استولى على المبلغ المالى لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة



واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

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وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

