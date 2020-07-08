مصر | ضبط صاحب محل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب محل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل هواتف، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة قيام (صاحب محل بيع هواتف محمول، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد، وبحوزته (295000 جنيه مصري- 4500 دولار أمريكي- 60 دينار أردني- هاتف محمول يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطه الإجرامى وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").