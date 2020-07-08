شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إصابة 74 شخصًا بفيروس كورونا وتعافي 9 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، ظهور 74 حاله إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم نقلهم جميعا إلى مستشفي الحجر الصحي بملوي، والعزل بمراكز المحافظة، بينما تعافى 9 مصابين بالوباء وخروجهم من المستشفيات وعودتهم إلى منازلهم .
قال مسؤول بالصحة، إن من بين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، عضو بمجلس النواب بأحد مراكز جنوب المحافظة، وأخر مسؤول بالتعليم، وقد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.
فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، استمرار علاج 86 مصابًا داخل أقسام الرعاية والعناية بالمستشفى .
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات التعقيم والتطهير بمناطق الإصابة والتجمعات ولجان الامتحانات وعدم التهاون.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
77,279
-
تعافي
21,718
-
وفيات
3,489
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المنيا»: إصابة 74 شخصًا بفيروس كورونا وتعافي 9 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.