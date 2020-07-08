شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إصابة 74 شخصًا بفيروس كورونا وتعافي 9 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، ظهور 74 حاله إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم نقلهم جميعا إلى مستشفي الحجر الصحي بملوي، والعزل بمراكز المحافظة، بينما تعافى 9 مصابين بالوباء وخروجهم من المستشفيات وعودتهم إلى منازلهم .

قال مسؤول بالصحة، إن من بين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، عضو بمجلس النواب بأحد مراكز جنوب المحافظة، وأخر مسؤول بالتعليم، وقد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، استمرار علاج 86 مصابًا داخل أقسام الرعاية والعناية بالمستشفى .

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات التعقيم والتطهير بمناطق الإصابة والتجمعات ولجان الامتحانات وعدم التهاون.