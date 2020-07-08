شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموجة الـ 16 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلاق الموجة الـ 16 لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بداية من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ بني سويف على أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة السادسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

فيما أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات إزالة التعديات، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطي كافة مراكز المحافظة.

من جهته أوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة، أن حملات الإزالة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، سواء آثار، محميات، حرم نهر النيل، حرم طرق، سكة حديد، والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وبالتالي غير قابلة للتقنين.