شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تصدر قرارًا بشأن نتائج مراجعة رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة، قطاع المعالجات التجارية، إعلان رقم 5 لسنة 2020، بشأن نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من صنف بطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة، وإن كانت على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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