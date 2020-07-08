شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، إن الحالة لرجل يدعى «ناصر.ح.ص» من مدينة الشيخ زويد، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام عقب إصابته بالفيروس، لتصبح ثاني حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا بالشيخ زويد.

بدوره، أكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة الشيخ زويد بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالشيخ زويد وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

أشار شوكة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الثانية عشر في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 9 حالات من مدينة العريش، وحالة من مدينة الشيخ زويد، وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء نتيجة الإصابة بالفيروس.