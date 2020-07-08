شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الثالث الميداني يستقبل وفد المستثمرين العرب ولجنة رجال الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قائد الجيش الثالث الميداني وفدًا من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد فيها على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كافة المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم منظمات المجتمع المدني وتشجيع فرص الاستثمار بجميع محافظات الجمهورية، وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن رجال الجيش الثالث الميداني يضعون على رأس مهامهم المشاركة في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في سيناء، مثل إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب مهامهم الأساسية في الدفاع عن أمن الوطن، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح ولكن أيضًا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع.

وتضمن اللقاء مناقشة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حيث تم الإتفاق على إقامة حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة إلى يبذلونها في علاج مصابي كورونا.

وتم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس لعقد لقاء مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة في خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، لإعداد دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية البدء في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم في ذلك المجال وإقامة دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع إنتشار فيروس كورونا.

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