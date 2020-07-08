شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد توقيع عقود إنشاء مجمع أنوبك للتكرير بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الايطالى بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، عبر الفيديو كونفرانس، التوقيع على عقود المقاول العام مع شركة تكنيب الإيطالية وعقدى الباطن بين كل من تكنيب وشركتى انبى وبتروجت لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بتكلفة استثمارية إجمالية 8ر2 مليار دولار.

وقع العقد الرئيسي لتنفيذ المشروع، المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك، والمهندس سيد عبدالنعيم ممثلاً عن شركة أسيوط لتكرير البترول، مع ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب، بحضور كبار المسئولين بالمجموعة المالية الإيطالية (سى دى بى) وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (ساشى).

كما تم أيضاً توقيع عقدى الباطن لأعمال المشروع بين شركة تكنيب، وشركة إنبي والتي وقع عنها المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة وشركة بتروجت والتى وقع عنها المهندس وليد لطفى رئيس الشركة.

وأكد المهندس طارق الملا، عقب التوقيع، أن المشروع الجديد يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، ويأتي تدعيماً لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأميناً لإحتياجات السوق المحلي من امدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي.

وأوضح «الملا» أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز، مشيراً إلى أن المشروع يحقق مردوداً متميزاً في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للانشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.

وأكد الوزير أن توقيع عقود تنفيذ المشروع في هذا التوقيت المهم الذي يشهد مواجهة جائحة فيروس كورونا يمثل تحدياً كبيراً لإنجاز المشروع، مشدداً على ضرورة الاسراع بالتنسيق بين الشركات المنفذة للانتهاء من الاعمال وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازى في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مؤكداً أهمية تطبيق توجهات زيادة المكون المحلي حيث ستصل نسبته في عقد هذا المشروع إلى أكثر من 40%.

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ويقام المشروع الجديد على أرض محافظة أسيوط وتبلغ طاقته الإنتاجية 8ر2 مليون طن سنوياً من السولار بالمواصفات الاوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الاوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنوياً والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنوياً، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنوياً والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنوياً منتجات ثانوية.