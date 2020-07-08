"كورونا" في 24 ساعة| الإصابات تقترب من 3 ملايين في أمريكا وتعاود الارتفاع في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو معاودة الارتفاع في عدد الإصابات مرة اخرى، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 480 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، كما أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلهم معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا حتى الساعة 06:46 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك بنسبة 1.7% مقارنة بالوقت نفسه من أمس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2.94 مليون، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة أقل من معدل الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي والتي كانت 1.8%.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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