شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحي، تم فيها رصد مطعم صيني يعمل بدون ترخيص في ميدان طهران.

وتم رفع المحتويات لمنعه من الاستمرار في المخالفة، وجاري اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، كما تم رفع السدادات والحواجز الحديدية المخالفة.

كما تم رصد فندق شهير مخالف بشارع إيران، أنشأ تندة ثابتة مخالفة بكامل مسطح الفندق مع إشغال الرصيف وحارة مرورية من الشارع بدون تصريح، وتم رفع السدادات في الحال، وجاري إصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

كما قام الحي بحملات في شارع السودان ومزلقان ناهيا ومنطقه كوبري الخشب بالتنسيق مع شرطه المرافق.