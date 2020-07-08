شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يزور الطبيب محمود سامي في منزله ويوافق على نقل زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثا، الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره أثناء عمله فى مستشفى عزل بلطيم بالمستشفي المركزي، بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرض له أثناء عمله وعلاجه لمرضى الفيروس، وذلك في منزله بإحدي قري مركز الرياض حيث يستكمل علاجه.

واطمأن المحافظ على تنفيذ نقل زوجة الطبيب، المعلمة بمدرسة تابعة لمركز الرياض، إلى مدرسة الزهور للغات، لتكون قريبة من منزلها.

وأكد المحافظ للطبيب ان جميع مطالبه مجابة، مضيفا أنه كلف وكيل وزارة التعليم بالاستجابة الفورية لطلبه بتنفيذ نقل زوجته، كما أكد له أن مكتبه مفتوح علي مصراعيه له في لأي وقت.

وتابع: "الدولة تقدر رجالها الأبطال.. أنت بطل والدولة بجميع مسؤوليها تقدر لك عملك البطولي وتعتبرك أيقونة للأطباء المحترمين الوطنيين".