شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من الأربعاء.. غلق مطلع الدائري بتقاطعه مع القادم من محور عرابي 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا بنها الحر، أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة ستبدأ في اعمال الكشط ووضع الطبقة الإسفلتية على الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق، ما يستلزم غلق المطلع المشار إليه لمدة 5 أيام طوال الـ24 ساعة، اعتبارا من يوم اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قد قامت بعمل تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم محور أحمد عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق الوراق، يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى أعلى محور 26 يوليو، ثم النزول باتجاه محور 26 يوليو عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي لمحور 26 يوليو المتجه لميدان لبنان، ثم الصعود مره أخرى عن طريق مطلع الطريق الدائري المؤدي لمناطق الوراق.

ويفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الدائري مناطق الوراق أن يسلك محور 26 يوليو عن طريق ميدان لبنان.