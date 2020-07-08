مصر | العثور على جثة شاب داخل شقته فى مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب داخل شقته فى مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر رجال المباحث، في مدينة نصر، على جثة رجل مقتولا داخل شقته على يد جاره، بدافع السرقة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه في مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن جاره قتله بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوي– كبدة– سجق" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة")، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.