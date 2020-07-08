مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. تفاصيل التحقيق مع هدير الهادي فتاة الـ"تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. تفاصيل التحقيق مع هدير الهادي فتاة الـ"تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، تفاصيل جديدة بشأن هدير الهادي، فتاة الـ"تيك توك"، حيث أنها تم ضبطها أمام مسجد "الحصري"، بمنطقة 6 أكتوبر، في انتظار شاب عربي كانت تستعد لإقامة علاقة معه.

توفى منذ قليل الشاب المصاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

أعلنت وزارة الداخلية افتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري لاستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقي إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُساهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن كواليس واقعة العثور على جثة سائق مقتول ومدفون بالصحراء في مركز أطفيح، جنوب المحافظة.

حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

نعى نادي مجلس قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الاثنين.

اعترف عاطل أمام نيابة الشرابية الجزئية، في الإتجار بالأقراص المخدرة.

وأضاف أنه تخصص في بيع الأقراص المخدرة لأنها مربحة ومكسبها سريع "فلوسها أكتر"، وكان يقوم بترويج المضبوطات في نطاق منطقته بدائرة القسم الشرابية.

