شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار هالة حشيش وكيلاً لمجلس «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بتشكيلة الجديد. استهل الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندا للدولة المصرية وداعماً لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية. وقرر المجلس اختيار الإعلامية هاله حشيش وكيلاً له. ورحب حسين زين بالأعضاء الجدد، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل علي نحو يحقق أهداف الخطط المستقبلية بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي ورفع كفاءة الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة، وبما يحقق أيضاً أهداف الاستراتيجية الإعلامية للدولة المصرية، وعوده المشاهد بقوة إلى شاشه إعلامه الوطنى، والعمل على حل كل المشاكل الإدارية والمالية للعاملين بكل قطاعات الوطنيه للإعلام بأقصى سرعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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