جهاز مدينة بدر يستكمل تسليم شقق سكن مصر حتى 15 يوليو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
يستمر جهاز تنمية مدينة بدر، في تسليم ٢٧ عمارة بمشروع "سكن مصر"، حيث سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعًا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020.
وتابع: "كنا سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الاربعاء 15/7/2020".
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