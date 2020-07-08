غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 18 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الحي السابع – شارع ابو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى)وضعفها عن الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر)، لمدة ١٨ ساعة من غد الخميس.

وأضافت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، أن قطع الخدمة من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق 10-7-2020، نظراً لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر، مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكباري بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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