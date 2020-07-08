أخبار مصر | تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة دعم قوية إلى المرأة، مشددا على أنها ليست مرتبة ثانية، أو غير مهمة كما يزعم البعض، بل أنها من أهم مكونات المجتمع.

وكتب "آل الشيخ"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنت لست إضافة إلى مجتمعك بل الأساس. أنت لست مرتبة ثانية، أنت من تبنين كل المراتب، أنت السبب في بيوت تخرج النماذج المشرفة إلى العالم، أنت تجسدين كل يوم المعنى الحقيقي للعمل والمثابرة، أنت المثل الأعلى والقدوة أينما وجدتي للعمل، أنت لست عبئا على مجتمعك بل من يجعله كاملا وجميلا".