أخبار مصر | طالبة بمدرسة المعادي تتهم اللجنة بسرقة بوكليت الفيزياء الخاص بها.. والتعليم ترد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طالبة بمدرسة المعادي تتهم اللجنة بسرقة بوكليت الفيزياء الخاص بها.. والتعليم ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول طلاب مدرسة المعادي الرسمية لغات رسالة عاجلة تم توجيهها لرئيس الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي قالوا من خلالها: "إزاي طالبة ثانوية عامة تحل امتحان الفيزياء كامل وتطلع مبسوطة من الامتحان وتتاخد ورقتها ويرجعوا يستدعوا البنت ويقولولها أصل ورقتك ضاعت حلي بوكليت تاني، وكل اللي معاها في لجنة شاهدين إنها بتحل طول الامتحان وبعد ما خلصت وطلعت كلموهاا قالولها أطلعي انتي مش حاله غير ٧ أسئلة بس".

وأضاف الطلاب: "تم تبديل وسرقه ورقتها وتغيير اسمها ورقم جلوسها في الورقة الأصلية وخلوها تتطلع تمتحن تاني بورقة جديدة واول ما كتبت اسمها ورقم جلوسها سحبو ورقه ويتقفل عليها أوضة وتجبر على حل بوكليت آخر وسط زعيق المراقبين وضغط وشتيمه من رئيسة اللجنة بعد وقت الامتحان ولما مامتها تعرف وتطلعلها وتتهم مراقب اللجنة بالاهمال يتجاب بوكليت فاضى ويتحط عليه اسم البنت ويتقال للأم اصل بنتك فاشله واهو البوكليت بتاعها فاضي".

وأضاف الطلاب:" البنت وأهلها عملوا محضر فى قسم المعادي بالواقعه علي امل ان يتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم والمنصف اسماء طالبة ملتزمة علميًا واخلاقيا وتربويًا".

وبالرجوع للدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة وعد بالتحقيق في الامر علي أن يصل لوزارة التربية والتعاليم والتعليم الفني تقرير كامل عن الواقعة غدًا.

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالبطالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

