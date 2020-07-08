شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المنيرة تجري عملية ولادة قيصرية لحامل بتوأم مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفي المنيرة العام نجاح فريقها الطبي في إجراء عمليات طارئة بقسم طوارئ النساء لحالة كورونا حامل بتوأم، بعد استقبالها وهي تعاني آلام ولادة وانفجار بجيب الماء.

وأجرى المستشفي عملية الولادة القيصرية للتوأم، وهما بصحة جيدة، وتم حجزهما بالحضانة تحت الملاحظة، والأم بصحة جيدة، واتُخذت جميع الاحتياطات اللازمة.

وشمل الفريق الطبي من أطباء النساء هاجر النشار، محمد عبدالرازق ومنار يوسف، ومن التخدير أيمن جودة وأحمد صلاح ومن قسم الأطفال أسماء أحمد، وتمريض أيمن عبدالصبور.