شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ستتأثر بمنخفض الهند الموسمي.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد طقس مائل للحرارة شمالًا شديد الحرارة جنوبًا.

وعن طقس غدًا الأربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وفرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري «20 % تقريبًا» والسواحل الغربية «30 % تقريبًا»، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري «82 – 36»، السواحل الشمالية «86– 45»، شمال الصعيد «65– 25»، وجنوب الصعيد «35 – 18».

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 25»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 29».

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 25»، الوجه البحري «33 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 27»، شمال الصعيد «37 – 25»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مؤوية.

أما الجمعة المقبل فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على معظم الأنحاء، معتدلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحري «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «36 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية.