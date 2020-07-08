شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تختلف مخالفات البناء بالمدن عن القرى والمدن الجديدة؟.. متحدث «الوزراء» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمدن تختلف عن رسوم المخالفات بالقرى، وكذلك بالمدن الجديدة وعواصم المحافظات.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن مبلغ التصالح يختلف حسب نوع المخالفة وسيختلف من المدن للقرى ورسم التصالح في المخالفات بالمدن 4 أضعاف رسوم التصالح في المخالفات بالقرى.

وأوضح سعد أنها 160 ألف جنيه بالمدن و40 ألف جنيه بالقرى و250 ألف جنيه بالمدن الجديدة وعواصم المدن، مضيفًا :«حال وجود مخالفات بالمدن الجديدة فهذا يعني أن لها قيمة».