شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء»: «سنستغل مجمع التحرير بشكل استثماري.. وهنطور كل ميادين مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثماري، خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإخلاء المجمع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادى الذي ستنتقل له ملكية ميدان التحرير هنو المنوط بذلك، وهناك عروض كثيرة حتى الآن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن تطوير ميدان التحرير شجع على البدء لتطوير باقي الميادين، ونقل التجربة واستنساخها في ميادين أخرى.

وأوضح أن هناك خطة لتطوير باقي الميادين كالأوبرا والعتبة وميدان طلعت حرب، والعمل بنفس آلية ميدان التحرير بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مستطردًا: «لدينا خطة لتطوير كل ميادين مصر».