شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تحديد المناطق والأحياء الممنوع البناء فيها مدى الحياة بعد 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين، وإلا لم يكن سيتم إصداره، مضيفا أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن إجمالي المتقدمين للتصالح 325 ألف طلب، وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز.

وتابع: "قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية".

وناشد سعد المواطنين التقدم للتصالح، خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر، ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية، ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.

وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب، خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح، مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وأكد سعد أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح.

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وحول منع البناء في بعض المناطق، أكد سعد أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع، وهو ما سيمنع البناء فيها سكنيا مدى الحياة، وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مباني خدمية، وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر، وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة، والتي سيمنع فيها البناء وسيكون هناك اشتراطات جديدة للبناء.