شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: لم أسمع كلمة نابية واحدة من العصار ولم أشاهده يتحدث عن أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفريق محمد سعيد العصار، الذي وافته المنية أمس بالمركز الطبي العالمي، وشُيعت جنازته اليوم الثلاثاء من مسجد المشير طنطاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «هيكل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أنه لم يسمع من «العصار» كلمة نابية واحدة، ولم يشاهده يتحدث عن أحد، كما أنه كان قيمة في أخلاقياته ومثله، وكان يشعر دائمًا أنه أخ كبير له.

ولفت وزير الدولة للإعلام، إلى أن الفريق «العصار» كان لديه دكتوراه في الهندسة، وكان شخصية منظمة ومرتبة جدًا، وكان لا يتحدث إلا عندما يشكل أن حديثه سيلقى الاهتمام ويغير الأمر.

وأشار «هيكل» إلى أنه في عام 2011، كان هناك الكثير من المغالطات، وتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية وكان يتعرض لضغوط كبيرة، وأصبح مسؤول عن الدولة المصرية وهي في حالة فوضى عارمة، وعندما اختار المجلس العسكري أناسا للحديث في الإعلام وقع الاختيار على اللواء العصار، واللواء طارق الملا، واللواء ممدوح شاهين.