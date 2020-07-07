شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حضانة أطفال في البحر الأحمر لمخالفة شروط إعادة الفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، الثلاثاء، حضانة أطفال بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة لمخالفة الشروط، وفتح أبوابها أمام الاطفال دون التقدم بطلب استئناف الفتح والحصول على الموافقة للتأكد من الضوابط والاشتراطات المعلنة من الوزارة.

وأكدت المديرية، في بيان، الثلاثاء، أنه ورود بلاغ للمديرية يفيد قيام حضانتين بمدينة الغردقة بالفتح واستقبال الأطفال والعمل دون تقديم طلب والحصول على الموافقة وعقب التأكد من المعلومات الواردة تم الانتقال للحضانة.

وتبين أن الحضانة الأولى بمنطقة ذهبية، ووجد بها 7 أطفال، وتم إخلاء الحضانة وإغلاقها وإرشاد المسؤولين عنها بتقديم طلب للفتح للإدارة الاجتماعية.

والحضانة الثانية بمنطقة المستلزمات بالغردقة، وتبين أنها مغلقة ولا يوجد بها أطفال، حيث أكدت مديرية التضامن أنه تنفيذا لتعليمات الأحمدي الوكيل، وكيل وزارة التضامن، وتنفيذا لتعليمات الوزارة لإعادة فتح دور الحضانة وفق اشتراطات احترازية محددة بقرار وزيرة التضامن، قامت إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية وإدارة الغردقة الاجتماعية بمتابعة الحضانات التي تقدمت بطلب للعمل وتوفير الاشتراطات الاحترازية والتأكد من توفرها.