شكرا لقرائتكم خبر عن انتُدب لأعمال الثانوية بملوي.. وفاة المعلم «شهيد الواجب» أسفل عجلات قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين تقريرًا من فرعية المعلمين بأسيوط يفيد وفاه المعلم أحمد كمال محمد إبراهيم شهيد الواجب، الذي يعمل أخصائي اجتماعي بمدرسة النصر الثانوية المشتركة بصنبو التابعة لإدارة ديروط التعليمية بأسيوط، ومنتدب لأعمال الثانوية العامة مسؤولا عن أمن لجنة مدرسة السادات بملوي في المنيا متأثرا بإصابته أثناء ركوبه القطار صباح اليوم من ديروط إلى ملوي سقط بين القطار ورصيف المحطة، ما أدى إلى قطع إحدى قدميه، وتدهورت حالته الصحية، حتى فاضت روحه إلى المولى عز وجل متأثرًا بالإصابة البالغة التي تعرض لها.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وأعضاء الفرعية بالتوجه فورًا للمستشفى وتقديم كل الدعم لأسرة المعلم، وهو ما حدث بالفعل، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين الحالة الصحية للمعلم منذ إصابته في صباح اليوم، وتم نقله إلى مستشفى ديروط العام، ثم تم تحويله إلى مستشفى جامعة أسيوط بسبب سوء إصابته، في محاولة لإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.

وقامت النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط بالتواصل بمحطة السكة الحديد بديروط ومستشفى ديروط العام ونيابة ديروط للحصول على محضر الحادث، لسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرة المعلم شهيد الواجب.

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المعلم شهيد الواجب وقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم.