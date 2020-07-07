شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال قائد الجيش الوطني الليبي الم‏شير خليفة حفتر، إنهم لن يسمحوا باستغلال الوضع الراهن لجلب الأسلحة والمرتزقة. وأكد ‏حفتر، في خطاب، مساء الثلاثاء، أن تركيا تسعى للسيطرة على مقدرات وثروات بلادنا، ‏مشددا على أن تركيا والإرهاب يهددان وجود بلاده. وتابع ‏حفتر: ل«ن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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