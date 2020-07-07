شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال زائدة دودية لطفلة مصابة بكورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح الفريق الطبي بمستشفى الفرافرة المركزي في الوادي الجديد، في إجراء جراحة عاجلة لاستئصال زائدة متفجرة لطفله عمرها سبع سنوات، ومصابة بفيروس كورونا. وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه في ظل الإمكانيات المتاحة بالمستشفى ورغم خطورة الحالة وخطورة تعرض القائمين على إجراء الجراحة للإصابة بالفيروس، فإنها أُجريت الجراحة بنجاح بالطقم الطبي للمستشفى، وتكون الفريق من الدكتور محمد حرب، استشاري الجراحة، والدكتور جمال الشاعر، طبيب التخدير بالمستشفى. وتقدم عدد كبير من أهالي الواحات بالشكر للأطباء وجميع الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الفرافرة المركزي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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